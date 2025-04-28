Yusuf Ziya Cömert: Keyfimize göre fetva veren jeoloji profesörü bulmak istiyoruz

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Toplum olarak yeterince yoldan saptığımız doğru olabilir. Bunun depremle ilgisi var mı? Mutlaka çok ciddi bazı şeylerle ilgisi vardır ama depremle zannetmiyorum. Halkımız ya da halkımızın önemli bir kısmı depremle, afetlerle günahlar ve sevaplar arasında bir bağıntı kurmuş, öyle yaşıyor. Bunun fazla bir zararı olmaz. Belki iyi bildiğin bir insanın depremde can verdiğini öğrenirsen biraz kafan karışır. Düz bir adamın kafa karışıklığı nedir ki, sallarsın kafanı, geçer. Tabii faydası da olmaz.

Biz rahatımıza düşkün insanlarız. Keyfimize göre fetva veren hocayı bulana kadar uğraştığımız gibi, keyfimize göre fetva veren jeoloji profesörünü bulmak istiyoruz. Bulunca rahat ediyoruz.

‘6,2 büyüklüğünde bir deprem oldu, fayımız kırıldı, İstanbul sırasını savdı’ desin, mutlu olayım. Bana iş düşmesin. Oturduğum yerden kımıldamayayım. Evimin bulunduğu zemine baktırmayayım. Bu memlekette, yolsuzluğa, üçkağıtçılığa, rüşvete, torpile, adam kayırmaya bile fetva bulunabiliyor. Senin paşa gönlüne göre fetva verecek jeolog haydi haydi bulunur. Bulundu zaten.

Yusuf Ziya Cömert’in yazısı