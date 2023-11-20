Yusuf Ziya Cömert: İmamoğlu’nun ‘ön eleme’ maçı

Muhalefet henüz seçim mağlubiyetinin muhasebesini yapmış sayılmaz. Artık zahmet etmesin zaten, geç oldu.

CHP, bünyesindeki siyasi potansiyeli tecrübe için bir değişiklik yaptı. Genel başkanını değiştirdi.

Bu tabii ki CHP açısından hiçbir şey olmamış gibi adi adım yürümeye devam etmekten daha iyi.

Bir hayatiyet belirtisi. Siyasi teşebbüs kabiliyetinin mevcudiyetine dair bir emare. Sonuç verir veya vermez, bir tür siyasi yatırım.

Neydi CHP’nin bünyesindeki potansiyel?

İBB Başkanı İmamoğlu’nun enerjisi ve siyaset yapma kapasitesi.

Şu ana kadar nasıl bir yol izleyeceğine dair bir işaret vermedi.

CHP’yi bulunduğu ve artık eskittiği mevkiden biraz daha merkeze çekebilir mi?

Mevcut kadroyu parti içinde bir krize meydan vermeden bu hedef için harekete geçirebilir mi?

Bunu başarmak için futbol turnuvalarındakine benzer bir şekilde zorlu bir ön eleme maçı oynaması ve kazanması gerekiyor.

Ön eleme maçı İBB seçimi.

Çok kalmadı, Allah izin verirse 131 gün sonra akşam saatlerinde sonucu öğreneceğiz.

İmamoğlu’na tahsis edilen vakit sermayesi bu kadar.