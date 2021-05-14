Yusuf Karataş: Ümmetin önce işbirlikçi rejimlerden kurtulması gerekiyor

Emperyalizme böylesine bağımlı ve dahası kendi ülkelerinde de sicilleri hiç de iyi olmayan Müslüman-Arap ülkelerindeki rejimlerin İsrail’i kınayan açıklamaların ötesine gitmeye ne mecalleri ne de niyetleri yoktur. Zaten bu yüzden Erdoğan İsrail’e her tepki gösterdiğinde Netanyahu da “sen önce kendi ülkende Kürtlere yaptığına bak” diyerek yanıt veriyor.

Demek ki, ümmetin Ortadoğu’daki mazlum halkların hakkını savunabilmesi için her şeyden önce kendi ülkelerindeki işbirlikçi rejimlerden kurtulması gerekiyor.

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Yusuf Karataş’ın yazısı