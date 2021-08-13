Yusuf Karataş: Siz bakmayın bunların ‘sağduyu’ çağrılarına

Ankara Altındağ’da Suriyelilere yönelik ırkçı saldırıdan sonra iktidar ve muhalefet partilerinden “sağduyu” çağrıları yapılıyor. Oysa yıllardır bu saldırılara zemin hazırlayan politikaları uygulayanların ve bu ırkçı tepkilerden nemalanmak isteyenlerin bu “sağduyu” çağrıları, en hafif ifadeyle siyasi ikiyüzlülükten başka bir şey değildir.

Siz bakmayın bunların “sağduyu” çağrılarına; Altındağ’daki gibi ırkçı saldırılar yaşandıkça burjuva gericilik ellerini ovuşturuyor. Çünkü böylece hem yayılmacı emelleri ve emperyalizm işbirlikçilikleri yerine bu politikanın mağdurları saldırının hedefi oluyorlar ve hem de bu saldırılar ülkedeki işçi-emekçilerin sorunun gerçek kaynağını görmelerini engelliyor. Bu da yetmiyor; mülteciler ucuz işgücü deposu olarak kullanıldığı için ırkçı kışkırtmaların etkisiyle bu sorunun kaynağını göremeyen işçiler daha kötü çalışma koşullarına boyun eğip bu sınıf kardeşlerine de kin besliyorlar. Kazanan her biçimde burjuva gericilik oluyor.

Yusuf Karataş’ın yazısı