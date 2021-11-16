Yusuf Karadaş: Yunanistan’a askeri yığınak yapan ABD, gerçekten Türkiye’yi mi kuşatmak istiyor?

Peki, Yunanistan’a askeri yığınak yapan ABD, gerçekten Türkiye’yi mi kuşatmak istiyor?

Dahası Erdoğan iktidarı gerçekten emperyalistlere kafa mı tutuyor?

İlk bakışta hem Erdoğan iktidarı ve Miçotakis yönetimi arasındaki gerilimde ifadesini bulan Doğu Akdeniz’de Türk ve Yunan egemen sınıfları arasındaki egemenlik mücadelesine ve hem de ABD’nin Türkiye ve Yunanistan arasında dengeyi gözeten tutumu bir tarafa bırakıp Yunanistan’da askeri yığınak yapmasına bakınca, ABD’nin hedefinin Türkiye olduğu yanılgısına düşülebilir.

Oysa ABD’nin Yunanistan’ın yanı sıra Bulgaristan ve Romanya gibi Karadeniz’e kıyısı olan Balkan ülkelerine yaptığı askeri yığınak, Doğu Akdeniz, Karadeniz ve Avrupa’da kuşatılmak istenen asıl gücün Rusya olduğunu gösteriyor. Erdoğan iktidarı, ABD’nin Rusya’yı kuşatma/çevreleme stratejisinde olsa olsa üzerinde daha fazla baskı kurulup yedeklenmeye çalışılan bir güç konumunda bulunuyor.

Yusuf Karadaş’ın yazısı