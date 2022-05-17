Yusuf Karadaş: Türkiye’yi yeni dayatma ve tehditlerle yüz yüze bırakabilecek bir kumar

Rusya’nın sınır komşusu Finlandiya ile İsveç’in NATO üyeliği için başlatılan süreç, bir kez daha Ukrayna savaşının Ukrayna’dan ibaret olmadığını gösterdi. Bu savaşın arka planındaki emperyalist egemenlik mücadelesini ve ABD-NATO saldırganlığını su yüzüne çıkardı.

Öte yandan NATO’nun “açık kapı” (yeni üye alma) politikasını desteklediğini açıklayan Türkiye’deki Erdoğan iktidarı, “Terör örgütlerine destek verdikleri” gerekçesiyle Finlandiya ve İsveç’in üyelik başvurularına karşı ‘veto’ kartını masaya sürüyor. Ancak emperyalistler arasındaki çelişkileri kendi çıkarı için kullanmaktan ibaret olan bu siyaset, giderek Türkiye’yi yeni dayatma ve tehditlerle yüz yüze bırakabilecek bir kumar haline dönüşüyor.

Yusuf Karadaş’ın yazısı