Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yusuf Karadaş: Madem sizin gibi düşünüyor, neden Öcalan üzerindeki tecridi kaldırmıyorsunuz?

Erdoğan’ın hesabının; HDP’yi kapatıp yüzlerce siyasetçiye siyaset yasağı getirerek kendi iş birlikçilerine hareket alanı sağlamak ve yine “çözüm süreci”ni kendilerinin bitirmediği propagandasıyla belli Kürt çevrelerinde yeniden beklenti yaratmak olduğu söylenebilir.

Burada Erdoğan’a şu soruları sormak gerekiyor: Madem sizin gibi düşünüyor o zaman neden Öcalan üzerindeki tecridi kaldırmıyorsunuz? Ve madem en büyük hesabı onlar verecekler, neden Demirtaş ve diğer siyasi rehineleri halkın arasına bırakmaya korkuyorsunuz?


Bu soruların yanıtları bilinmez değildir. Çünkü Kürt sorunu ülkedeki demokrasi mücadelesinin ayrılmaz parçalarından biridir ve Erdoğan, kurduğu baskı rejimiyle demokratikleşme konusunda bir vaat dahi veremez durumdadır. O yüzden Kürt hareketi içinde tartışma yaratarak gerçekleri karartmak ve HDP’nin kapatılması hesabıyla da bağlantılı olarak kendi iş birlikçisi Kürt çevrelerine hareket alanı yaratmak istiyor. Böylece asıl kendisi, baş sorumlusu olduğu politikalar nedeniyle ülkenin geldiği yer konusunda bu ülkenin halklarına vereceği hesaptan kurtulmaya çalışıyor!

Yusuf Karadaş’ın yazısı

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