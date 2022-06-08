Yusuf Karadaş: Lavrov’un ziyareti yeni pazarlıklara kapı aralar

Ukrayna savaşının yeni bir saflaşmayı dayattığı koşullarda ABD’nin Körfez’deki müttefiklerinden enerji konusunda istediğini alamaması sonrasında gözler Lavrov’un bir diğer bölgesel müttefike (Türkiye’ye) gerçekleştireceği ziyarete çevrildi.

Ukrayna savaşı, ABD’nin, Türkiye’nin de üyesi olduğu NATO’yu kendi politik ihtiyaçları (Rusya ve Çin’e karşı egemenlik/paylaşım mücadelesi) temelinde yeniden organize etmesi için uygun koşulları sağladı. Bu süreçte Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üyelik başvuruları, Rusya’yı kuşatma ve NATO’yu güçlendirme yönünde önemli bir hamle olarak gündeme geldi. ABD, 29-30 Haziran’da Madrid’de yapılacak NATO liderler zirvesinde yarattığı birlik havasını korumaya ve rakiplerine buradan mesaj vermeye büyük önem veriyor. Ancak bilindiği gibi Erdoğan, “Teröre destek verdikleri” gerekçesiyle Finlandiya ve İsveç’in NATO üyelikleri karşısında veto kartını Suriye Kürtlerine yönelik operasyon başta olmak üzere anlaşmazlık yaşadığı konularda ABD ile pazarlık yapmak için kullanmaya çalışıyor.

İşte böylesi kritik bir süreçte gerçekleşen Lavrov’un Türkiye ziyaretinin yeni pazarlıklara kapı aralaması kuvvetle muhtemel görünüyor.

Yusuf Karadaş’ın yazısı