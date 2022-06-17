Yusuf Karadaş: Kontrollü gerilim politikası, en çok ABD’nin işine geliyor

ABD’nin Eski Avrupa Kuvvetleri Komutanı Emekli Korgeneral Ben Hodges de daha önce konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede, ABD’nin Yunanistan’da yeni askeri üsler kurması ve askeri yığınak yapmasının Rusya ve Çin’in nüfuz alanlarını attırma girişimlerini durdurma amacını taşıdığını ve iki NATO üyesi olarak Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan anlaşmazlıkların bu gerçeği değiştirmediğini söylemişti. Hodges ayrıca İzmir’de üç yıldızlı (korgeneral) bir Amerikan generalinin görev yaptığını hatırlatarak ABD’nin Yunanistan’daki askeri varlığının Türkiye ile (Türkiye’de 28 ABD-NATO üssü bulunuyor) kıyaslanamayacağını da vurgulamıştı.

İlk bakışta ABD’nin ikisi de NATO üyesi olan bu müttefikleri arasındaki anlaşmazlık ve gerilimden rahatsız olduğu düşünülebilir. Oysa bu kontrollü gerilim politikası, en çok ABD’nin işine geliyor. Çünkü bu sayede her iki ülkenin iş birlikçi gericiliklerini kendi politikalarına ve bölgesel çıkarlarına daha fazla bağlıyor. Bir yandan Yunanistan’a yeni askeri üsler kurarak sanki iki ülke arasındaki anlaşmazlıklarda Yunanistan’ı destekliyormuş havasını yaratıyor ama öte yandan da Yunanistan ve Kıbrıs yönetiminin taraf olduğu Doğu Akdeniz Gaz Forumu’ndan çekilerek sorunlar yaşadığı Erdoğan yönetimine de kapıları kapatmıyor.

Yusuf Karadaş’ın yazısı