Yusuf Karadaş: Kılıçdaroğlu’nun bu tutumu en çok Erdoğan’ı sevindirmiştir

Erdoğan yönetiminin siyasi hedef ve hesaplarının asıl olarak iç politikaya yönelik olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü PKK’ye yönelik operasyonlar ve bu temelde şovenist hassasiyetlerin kaşınması, burjuva muhalefetin de zayıf karnını oluşturuyor. Geçen yılın ekim ayında gerçekleştirilen oylamada Suriye ve Irak’a yönelik savaş tezkeresine Mecliste ‘hayır’ diyen CHP’nin Lideri Kılıçdaroğlu’nun, Irak sınırları içinde yapılan bu operasyonu destekleyici bir tutum alması, burjuva muhalefetin durumunu açıkça ortaya koyuyor. Erdoğan yönetiminin bu operasyonu kendi güç kaybını durdurmak, ciddi ekonomik sıkıntılar nedeniyle iktidara tepki duyan halk kesimlerini milliyetçilik ve şovenizmi kışkırtarak yedeklemek ve ülke seçim sürecine girmişken muhalefet üzerindeki baskıları attırmak için kullanmaya çalıştığı bu kadar açıkken bile CHP lideri çıkıp Kürt sorununun savaş ve operasyonlarla değil, demokrasi ve barışla çözülebileceğini söyleyemiyor.

Kılıçdaroğlu’nun bu tutumu herhalde en çok Erdoğan’ı sevindirmiştir. Çünkü bu tutumuyla Erdoğan’a, yapılacak operasyonların HDP ve demokrasi güçlerini baskı altına almak, ülkeyi seçime olağanüstü koşullarda götürmek ve burjuva muhalefeti yedekleyip parçalamak bakımından ne kadar kullanışlı olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.

Yusuf Karadaş’ın yazısı