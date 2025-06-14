Yusuf Karadaş: İsrail ve ABD emperyalizminin derdi İran'ın nükleer programından ibaret değildir

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(…) İran’ın doğrudan hedef alınması; 2023’te Gazze’ye yönelik saldırı, katliam ve işgalle başlatılan ve İsrail’in vurucu güç olarak öne çıktığı bölgenin ABD emperyalizminin çıkarları temelinde dizayn edilmesinin yeni bir aşamasını işaret ediyor.

İsrail’in Gazze’deki soykırım ve işgalini direniş ekseninin önemli halkalarından biri olan Lübnan Hizbullah’ına ciddi darbelerin vurulması ve bölgede ABD-İsrail ekseninin karşısında konumlanmış en önemli güçlerden biri olan Suriye’deki Baas/Esad rejiminin devrilmesi takip etmişti.

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Açıktır ki, İran’a saldıran İsrail’in ve arkasındaki güç olan ABD emperyalizminin derdi İran’ın nükleer programından ibaret değildir. Asıl hedefleri, istedikleri koşullarda bir uzlaşma ya da savaş dayatmasıyla İran’a diz çöktürmek ve devamında da Lübnan Hizbullah’ından Irak’taki Haşdi Şabi’ye ve Yemen’deki Husilere kadar bölgede İran-direniş ekseni içindeki bütün güçlerin tasfiye edilmesini sağlamaktır.

Bu politikanın diğer ucunda ise, İsrail ve iş birlikçi Arap rejimleri arasında ‘normalleşmeyi’ amaçlayan İbrahim/Abraham Anlaşmalarının devam ettirilmesi ve bu temelde İsrail’in ‘güvenliği’ ve ABD’nin bölgesel çıkarlarının korunması hedefi yer almaktadır.

Müttefiklerinin yediği darbeler ve karşı karşıya kaldığı saldırganlığa rağmen önemli bir bölgesel güç olma pozisyonunu koruyan İran, son saldırıların görünür hedefi konumundadır.

Ancak bu görünür hedefin ötesinde Suriye’deki rejim değişikliğinin ardından 2025 ocak ayında İran ile Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalayan Rusya’nın ve Yol-Kuşak projesi üzerinden bölgeyi ABD emperyalizmi ile hegemonya mücadelesinin önemli kavşaklarından biri haline getirmeye çalışan Çin’in güç ve etkisinin sınırlanmasının amaçlandığına da şüphe yoktur. Dolayısıyla bundan sonra gelişmelerin seyrini görebilmek için Rusya’nın ve ABD ile erken bir kapışmadan ısrarla kaçınmaya çalışan Çin’in nasıl bir tutum takınacaklarına da bakmak gerekiyor.

Son olarak Türkiye’deki Erdoğan iktidarı her ne kadar İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını ‘şiddetle’ kınasa da ABD emperyalizminin bölgeyi yeniden dizayn etme politikasında oynadığı rol, onu İsrail ile aynı eksende buluşturuyor. Bu nedenle AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail’i kınarken bu saldırının arkasındaki asıl güç olan ABD’ye tek bir laf söyleyemiyor. Erdoğan iktidarı, Trump’ın övgüyle söz ettiği Suriye’deki rejim değişikliğinde oynadığı rolle, Irak’ta İran’ı dengeleyici bir aktör olarak devreye girmesiyle ve bütün tepkilere rağmen İsrail ile ticareti farklı biçimler altında sürdürmesiyle İsrail saldırganlığına alan açan ve zemin hazırlayan güçlerden biri konumundadır. Öte yandan Erdoğan iktidarının İsrail’in bölgesel etkisinin artmasından ve bu durumun kendi hareket alanını daraltmasından kaygı duyduğu da doğrudur.

Yusuf Karadaş’ın yazısı