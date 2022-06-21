Yusuf Karadaş: İmralı’nın kapısının aralanması, HDP’nin kapatılması hedefine bağlanıyor

İktidarın Kürtlere yönelik hesaplarının anlaşılması için Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde Van’da yaptığı açıklamalara dikkat çekmek gerekiyor. Erdoğan burada yaptığı konuşmada Kürtlere “HDP’ye çözüm sürecini bitirmenizi sizden kim istedi diye sorun” demişti.

Erdoğan, “Ortada bir masa yok” diyerek “çözüm süreci”ni bitiren kendisi değilmiş gibi, HDP’yi hedef göstererek hem kendisinin “çözüm”den, Kürtlerin haklarından yana olduğu mesajını vermeye ve hem de kapatma tehdidi dahil HDP’ye yönelik her türlü saldırganlığı meşrulaştırmaya çalışıyor.

Böylece İmralı’nın kapısının aralanması, HDP’nin kapatılması hedefine bağlanıyor.

Yusuf Karadaş’ın yazısı