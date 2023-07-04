Yusuf Karadaş: İktidarın mülteci politikasıyla ırkçı çevrelerin mülteci düşmanlığı birbirini besliyor

Fransa’da Cezayir asıllı 17 yaşındaki Nahel’in polis tarafından katleilmesine karşı başlayan gösteriler yayılarak devam ediyor. Fransa’daki olaylar, mülteciler sorununun uzun zamandır ülkenin baş gündemlerinden birini oluşturduğu Türkiye’de de farklı boyutlarıyla tartışılıyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun “muteber” ismi ırkçı Ümit Özdağ’ın sözcülüğüne soyunduğu çevreler, Fransa’daki olayların “Türkiye’de yaşanabileceklerin habercisi” olduğunu söyleyerek mülteci düşmanlığını körüklüyor. Fransa’daki olayları sömürgeciliğe bağlayıp Türkiye’nin göç politikasının insani değerlere dayandığını savunan AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise, Fransa ve Türkiye arasında karşılaştırma yapılmasının “Kötü niyetli ve şuursuz bir yaklaşım” olduğunu söylüyor. Oysa Erdoğan iktidarının mülteci politikası ile ırkçı-milliyetçi çevrelerin mülteci düşmanlığı birbirini besliyor ve sorunu derinleştiriyor.
SON HABERLER
Türk Lirası’nın ‘tek rakibi’ Arjantin Pesosu
Türk Lirası’nın dolar karşısındaki kaybı yılbaşından beri yüzde 28’i buldu. TL, Arjantin Pesosu’nun ardından en fazla değer kaybeden para birimi.
‘Çip savaşı’nda yeni cephe açan galyum ve germanyum nedir?
Çin, ABD ve Avrupa’ya ihracat kısıtlamalarına hazırlanırken, Çin’in ürettiği galyum ve germanyum metalleri üzerinden yeni bir rekabet doğabilir.
Bakan Koca, depremin çabuk unutulmasından rahatsız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Şubat depremlerinin çabuk unutulmasından rahatsız. Koca, çalışmaların da istenen seviyede olmadığını anlattı.
Otomobilde satış rekoruna 21 gün yetti
Dokuz günü bayram tatili olan haziranda otomobil satışlarında tüm zamanların aylık rekoru kırıldı. Satışlar, 21 günde yüzde 37 arttı.
Parkinson, akıllı saatler sayesinde belirtilerden yıllar önce tespit edildi
Yeni bir araştırma, akıllı saatlerin Parkinson hastalığını belirtilerden yedi yıl önce tespit etmekte kullanılabileceğini ortaya koydu.