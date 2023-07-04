Yusuf Karadaş: İktidarın mülteci politikasıyla ırkçı çevrelerin mülteci düşmanlığı birbirini besliyor

Fransa’da Cezayir asıllı 17 yaşındaki Nahel’in polis tarafından katleilmesine karşı başlayan gösteriler yayılarak devam ediyor. Fransa’daki olaylar, mülteciler sorununun uzun zamandır ülkenin baş gündemlerinden birini oluşturduğu Türkiye’de de farklı boyutlarıyla tartışılıyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun “muteber” ismi ırkçı Ümit Özdağ’ın sözcülüğüne soyunduğu çevreler, Fransa’daki olayların “Türkiye’de yaşanabileceklerin habercisi” olduğunu söyleyerek mülteci düşmanlığını körüklüyor. Fransa’daki olayları sömürgeciliğe bağlayıp Türkiye’nin göç politikasının insani değerlere dayandığını savunan AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise, Fransa ve Türkiye arasında karşılaştırma yapılmasının “Kötü niyetli ve şuursuz bir yaklaşım” olduğunu söylüyor. Oysa Erdoğan iktidarının mülteci politikası ile ırkçı-milliyetçi çevrelerin mülteci düşmanlığı birbirini besliyor ve sorunu derinleştiriyor.

Yusuf Karadaş’ın yazısı