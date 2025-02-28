Yusuf Karadaş: İktidar bir yandan Öcalan'ın çağrı yapmasını beklerken öte yandan DEM Partili belediyelere kayyımlar atadı

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İktidar bir yandan Öcalan’ın çağrı yapmasını beklerken öte yandan DEM Partili belediyelere kayyımlar atadı. Bunun yanı sıra bu kez saldırıların kapsamı, CHP ve DEM Parti başta demokrasi güçlerinin ittifakı olarak şekillenen ‘kent uzlaşısı’ üzerinden kazanılan belediyeleri de içine aldı. Yetmedi; “Demirtaş ve bu süreçte haksız bir şekilde rehin tutulan siyasi tutsaklar bırakılır mı?​” soruları sorulurken gazetecilerden sendikacılara ve son HDK operasyonunda görüldüğü gibi demokratik siyaset yapan parti ve örgütlere kadar geniş emek ve demokrasi kesimlerini hedef alan bir saldırı dalgası yaratıldı.

Bütün bu gelişmeler, iktidarın bu süreci Erdoğan’ın adaylığından yeni anayasaya kadar kendi bekası ve çıkarları için kullanmaya çalışacağı ve işine gelmediği noktada sonlandıracağı yönündeki endişeleri büyütüyor.

Yusuf Karadaş’ın yazısı