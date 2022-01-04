Yusuf Karadaş: İBB’ye yapılan bu operasyonun arkasında hangi hesaplar bulunuyor?

Peki, İBB’ye yapılan bu operasyonun arkasında hangi hesaplar bulunuyor?

Öncelikle bu operasyonun ‘hukuki’ değil, aksine yargı kurumunun bir kez daha iktidarın hesapları doğrultusunda kullanıldığı siyasi bir operasyon olduğunun altını çizmek gerekiyor.

Bu nedenle İBB Başkanı İmamoğlu’nun “Yanlış bilgilendiriliyor” diyerek Erdoğan’a mektup göndermesi, hem sanki ortada hukuki bir süreç işliyormuş algısı yaratması ve hem de bu operasyonun başındaki kişinin Erdoğan olduğu gerçeğini ıskalaması bakımından fazlasıyla eleştiriye muhtaç bir tutumdur. Zaten Erdoğan da İmamoğlu’na “Utanmadan bana mektup gönderiyor” yanıtını vererek bu sürecin arkasında durduğunu açıkça ortaya koymuştur.

Yusuf Karadaş’ın yazısı