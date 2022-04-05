Yusuf Karadaş: Ethem Sancak vakasını çatlakların bir dışavurumu olarak okumak gerekiyor

Tam bu noktada Ethem Sancak vakasını, bu ittifak içinde özellikle Ukrayna savaşıyla birlikte daha belirginleşen çatlakların bir dışavurumu olarak okumak gerekiyor.

Sancak’ın “Siyasette ilk öğretmenim” dediği Perinçek, Erdoğan’ın Ukrayna savaşı sürecinde Rusya’dan yana açık tutum almayarak tarihi bir fırsatı kaçırdığını savunuyor. Geçen ay Vatan Partili bir heyetle Rusya’ya giden Ethem Sancak burada yaptığı “Bayraktarları satarken böyle kullanılacağını bilmiyorduk. Rusya ile müttefikiz. S-500 yapacağız, uzaya çıkacağız” açıklamasıyla da dikkat çekmişti. Sancak’ın bu açıklamaları, iktidar bloku içinde Avrasyacı (Rusya ve Çin ile iş birliğini savunan) sermaye çevrelerinin sözcülüğüne soyunduğunu gösteriyor. Ancak Sancak her ne kadar “Bayraktarları satarken böyle kullanılacağını bilmiyorduk” dese de Ukrayna savaşı devam ederken Erdoğan iktidarı tarafından Ukrayna’ya yapılan yeni SİHA sevkiyatı bu açıklamayı yalanlıyor.

Yusuf Karadaş’ın yazısı