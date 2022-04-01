Yusuf Karadaş: Erdoğan’ın sarıldığı ‘can simidi’nin yara alması hiç de uzak bir ihtimal değil

Böylesi bir tabloda dış politikada bir başarı hikayesi yazılarak (Mesela iktidarın medyadaki borazanlarından Abdülkadir Selvi, Ukrayna savaşı sürecinde Erdoğan’ın dünya televizyonlarında ABD Başkanı Biden’dan dört kat daha fazla haber olduğunu söyleyip bunu Erdoğan’ın küresel liderliğinin bir kanıtı olarak sunuyor) iktidardan kopuş halindeki emekçi halk kitlelerinde yeniden beklenti yaratılmaya çalışılıyor. Ancak emperyalistlerin çatışma bölgelerindeki (NATO zirvesi sonrasında Doğu Avrupa’da) asker ve silah yığınağını ve askeri-silah harcamalarını arttırmaya devam ettikleri bir siyasal ortamda Erdoğan’ın sarıldığı can simidinin (ara buluculuk rolünün) yara alması hiç de uzak bir ihtimal olarak durmuyor. Dahası açlıktan midesi guruldayan halkın da artık böylesi başarı hikayelerine umut bağlayıp bekleyecek mecali de bulunmuyor.

Yusuf Karadaş’ın yazısı