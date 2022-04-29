Yusuf Karadaş: Erdoğan’ın Katar, BAE ve Suudi Arabistan’a umut bağlaması rastlantı değil

Erdoğan’ın Katar Emiri Şeyh Temim gibi BAE Şeyhi Al Nahyan ve S. Arabistan Kralı Selman’a umut bağlaması rastlantı değil, çünkü bu ülkeler yönetim şekilleriyle de bağlantılı olarak en hızlı sonuç alınabilecek ülkeler olarak öne çıkıyorlar. Erdoğan paraya sıkışan bir aile reisi gibi ülkenin kaynaklarını hiçbir hukuki engel tanımadan istediği gibi satışa çıkarıyor ve ülkelerini zaten bir aile şirketi biçiminde yöneten bu emirler, şeyhler, krallar da en hazır alıcılar olarak devreye giriyorlar. Başka bir deyişle iktidarını kurtarma derdine düşmüş olan bizim tek adam, ülkenin kaynaklarını/zenginliklerini haraç mezat satışa çıkarıyor; bu ülkelerin tek adamları da kendileri için en kârlı gördükleri malları hemencecik alıyorlar. Erdoğan’ın BAE ziyaretinde 10 milyar dolarlık yatırım anlaşması yapılmasının kerametini de yine bu ilişkilerde aramak gerekiyor.
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