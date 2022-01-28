Yusuf Karadaş: Erdoğan’ın Demirtaş’ın hangi mesajlarından söz ettiği sır değil

Erdoğan’ın açıklamalarının altını kazıdığınızda aslında Demirtaş ve arkadaşlarının neden hapishanede olduklarının yanıtını da görüyorsunuz.

Erdoğan, “Öcalan’ın, Demirtaş’ın oradan vermiş olduğu mesajlardan rahatsız olduğu ortada bir gerçek” diyor. Burada Erdoğan’ın Demirtaş’ın hangi mesajlarından söz ettiği bir sır değil. Demirtaş, 31 Mart 2019 yerel seçimleri ve sonra 23 Haziran’da tekrar ettirilen İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinde “Bütün halkımıza, tabanımıza çağrım ve varsa azıcık hatırım, ricam şudur ki, gerekirse bağrınıza taş basın, ama mutlaka sandığa gidip ‘faşizme hayır’ anlamına gelecek oyunuzu kullanın” demişti.

Bu durumda Erdoğan’a sormak lazım: Madem Öcalan, Demirtaş’ın mesajlarından rahatsız; o zaman neden Demirtaş ve arkadaşlarını “Terör örgütünün talimatlarını yerine getirmek” iddiasıyla yıllardır hapishanelerde tutuyorsunuz?

Çünkü mesele, “terör” meselesi değil; “Seni başkan yaptırmayacağız” çıkışından başlayarak Demirtaş ve arkadaşlarının iktidarın politik hesaplarına karşı bir tutum almış olmasıdır.

Uzatmadan söyleyelim: Kendi bekası için ülkenin sorunları üzerinde böyle tepinmekte bir sakınca görmeyen bir iktidarın kendisi bu ülke ve halkları için bir beka sorunu haline gelmiş demektir.

Yusuf Karadaş’ın yazısı