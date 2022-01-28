Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yusuf Karadaş: Erdoğan’ın Demirtaş’ın hangi mesajlarından söz ettiği sır değil

Erdoğan’ın açıklamalarının altını kazıdığınızda aslında Demirtaş ve arkadaşlarının neden hapishanede olduklarının yanıtını da görüyorsunuz.

Erdoğan, “Öcalan’ın, Demirtaş’ın oradan vermiş olduğu mesajlardan rahatsız olduğu ortada bir gerçek” diyor. Burada Erdoğan’ın Demirtaş’ın hangi mesajlarından söz ettiği bir sır değil. Demirtaş, 31 Mart 2019 yerel seçimleri ve sonra 23 Haziran’da tekrar ettirilen İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinde “Bütün halkımıza, tabanımıza çağrım ve varsa azıcık hatırım, ricam şudur ki, gerekirse bağrınıza taş basın, ama mutlaka sandığa gidip ‘faşizme hayır’ anlamına gelecek oyunuzu kullanın” demişti.


Bu durumda Erdoğan’a sormak lazım: Madem Öcalan, Demirtaş’ın mesajlarından rahatsız; o zaman neden Demirtaş ve arkadaşlarını “Terör örgütünün talimatlarını yerine getirmek” iddiasıyla yıllardır hapishanelerde tutuyorsunuz?

Çünkü mesele, “terör” meselesi değil; “Seni başkan yaptırmayacağız” çıkışından başlayarak Demirtaş ve arkadaşlarının iktidarın politik hesaplarına karşı bir tutum almış olmasıdır.

Uzatmadan söyleyelim: Kendi bekası için ülkenin sorunları üzerinde böyle tepinmekte bir sakınca görmeyen bir iktidarın kendisi bu ülke ve halkları için bir beka sorunu haline gelmiş demektir.

Yusuf Karadaş’ın yazısı

SON HABERLER

Her sabah heyecanla uyanmak

En sonunda geriye dönüp baktığınızda “Elimden gelen her şeyi yaptım mı? Evet yaptım” demek bile sonuçların en güzeli olabilir.Zaten bunun adına da yaşamak deniyor.

Merkez Bankası’nın swap hariç net rezervi eksi 55,6 milyar dolar

Merkez Bankası’nın rezervlerinde geçen hafta artış kaydedildi. Verilere göre toplam rezervler 21 Ocak haftasında 109,8 milyar dolardan 110,1 milyar dolara çıktı. Söz konusu haftada net rezervlerde artış kaydedildi. Net rezervler 7,5 milyar dolardan 9,3 milyar dolara yükseldi. Swap hariç veriye bakıldığında ise 21 Ocak haftasında eksi 55,6 milyar dolar seviyesinde. Bir önceki hafta bu rakam […]