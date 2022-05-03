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Yaramazlara biraz batar!

Yusuf Karadaş: Erdoğan’ın büyük umutlar bağladığı arabuluculuk rolü çıkmazda


Sonuç olarak Erdoğan, emperyalistler arasındaki çelişkileri kendi iktidarını kurtarmak için kullanmaya çalışıyor. Ancak son gelişmeler Erdoğan’ın büyük umutlar bağladığı Ukrayna savaşındaki arabuluculuk rolünün de giderek çıkmaza girdiğini gösteriyor. Türkiye’nin emperyalistler arasındaki bu mücadelenin yarattığı tehditlerden uzak kalabilmesinin yolu ise, öncelikle kendi bekası için her şeyi göze alan bu iktidardan kurtulmaktan geçiyor.

Yusuf Karadaş’ın yazısı


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