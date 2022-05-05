Yusuf Karadaş: Erdoğan’dan sorunun istismarı yönünde yeni bir hamle

Bu nedenle Erdoğan’ın son açıklamaları, sorunun istismarı yönünde yeni bir hamle olarak karşımıza çıkıyor. Erdoğan, bu hamle ile deyim yerindeyse bir taşla üç kuş vurmak istiyor.

Birinci olarak, seçim sürecine girilmişken burjuva muhalefetin mülteci sorunu üzerinden yarattığı baskıları bertaraf etmek istiyor.

İkinci olarak, Kürt sorununda sürdürülen politikanın ve Suriye Kürtlerinin bir tehdit olarak görülmesinin bir devamı olarak işgal altında tutulan bölgelerin demografik yapısını değiştirmek istiyor. Tabiri caizse Kürtsüzleştirilecek bu bölgeler üzerinden bir tampon oluşturulması amaçlanıyor.

Üçüncü olarak da Türkiye yönetiminin bir parçası haline getirilen (Hatay, Kilis, Antep, Urfa valilikleri tarafından yönetilen) bu bölgelerin ilhak edilmesi ya da en azından Suriye yönetimine karşı uzun süre kullanılabilecek bir koz haline getirilmesi hedefleniyor.

Yusuf Karadaş’ın yazısı