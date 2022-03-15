Yusuf Karadaş: Erdoğan, iktidarının bekası için 90’ların ruhunu çağırmakta

İşte Çiller de “millete hizmet” derken asıl olarak kendisine çağrı yapan Erdoğan’a göreve hazır olduğu mesajını veriyor. Bunun da ötesinde Adalet Partisi (AP) Genel Başkanı Vecdet Öz’den Çiller’in bu amaçla girişimlerde bulunduğunu da öğreniyoruz. Seçime girebilmek için Yargıtaya başvuru yapan AP’nin Başkanı Öz, geçtiğimiz günlerde KRT’ye yaptığı açıklamada “Çiller’in partinin başına geçmek için kendisiyle görüştüğünü ancak kabul etmediğini” söylemişti.

Görüldüğü gibi Çiller’in, bugün tabela partisi konumunda bulunan AP gibi bir partinin başına geçme isteği bile kabul görecek kadar itibarı bulunmuyor. Dolayısıyla Erdoğan’ın giderek güç kaybeden iktidarını korumak için Çiller’e sarılması, ölmüş atı kırbaçlamaya çalışmaktan farksız bir çaba olarak anlam kazanıyor.

Öte yandan işsizlik, yoksulluk, ardı arkası kesilmeyen zamlar; işçi-emekçilere saldırılarda sınır tanımaması bir tarafa Erdoğan’ın Çiller’e umut bağlaması, siyasi yönelimi bakımından da açıklayıcıdır.

Her türlü demokratik hak ve özgürlüğün “terör” parantezine alınıp yasaklanması, Kürt siyasetine karşı bitmeyen siyasi operasyonlar, yayılmacı emellerle yapılan müdahaleler, Peker’in bir kısmını ifşa ettiği mafya ve çetelerle iş birliği, din ve milliyetçiliğin siyasi çıkarlara alet edilmesi yani Çiller döneminde ne varsa Erdoğan iktidarı bugün daha fazlasını yapmaktadır.

Özetle bugün Erdoğan, iktidarının bekası için ’90’ların ruhunu çağırmakta; çoktan bir siyasi bir ceset olmuş olan Çiller’in hortlağına umut bağlamaktadır.

Yusuf Karadaş’ın yazısı