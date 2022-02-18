Yusuf Karadaş: Dün ‘darbenin finansörü’ ilan edilen BAE bugün ‘kurtarıcı’ oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti öncesi yaptığı açıklamada “Yeni bir dönem başlattık” dedi. BAE ziyaretinden daha önce 15 Temmuz darbe girişiminin finansörü ilan edilen Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed el Nahyan ile görüşen Erdoğan, 13 anlaşma imzaladı. Ocak ayında BAE ile swap (para takası) anlaşması da yapan Erdoğan yönetimi, nakit para sıkıntısını aşmak için umutlarını Abu Dabi yönetiminin fonlarına bağlamış durumda. Haliyle BAE yönetimi de Erdoğan iktidarının yaşadığı sıkışmışlığı Türkiye’ye yatırım yapmak ve Türkiye üzerinden yeni pazarlara açılmak için bir fırsata çevirmek istiyor.

Böylece dün ‘darbenin finansörü’ ilan edilen BAE bugün ‘kurtarıcı’ oldu.

Erdoğan, BAE ziyaretinin dönüşünde bu süreci S. Arabistan ile de geliştirmek istediklerini ve ayrıca İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un mart ayında yapacağı ziyaretle İsrail ile ilişkilerde de yeni bir sayfa açacaklarını söyledi.

Yusuf Karadaş’ın yazısı