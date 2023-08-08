Yusuf Karadaş: Darbelere karşı ikiyüzlü tutum

ABD ve Fransa başta batılı emperyalistler Sisi’nin Mısır’da askeri darbeyle yönetimi ele almasından hiçbir rahatsızlık duymamış ve Sisi yönetimi ile hızlıca siyasi ilişkilerini geliştirmişlerdi. Mısır’daki darbe İhvancı Mursi’ye karşı gerçekleştirildiği için o zaman buna şiddetle itiraz eden Erdoğan, bir başka darbeci Sudan’ın kanlı diktatörü el Beşir ile sıkı bir iş birliği halindeydi ki bilindiği gibi Erdoğan yaşadığı siyasi sıkışmışlığın bir sonucu olarak son dönemde Mısır ile ilişkileri “normalleştirme”ye çalışıyor ve önümüzdeki günlerde Sisi’yi Ankara’da ağırlamaya hazırlanıyor. Demek ki, bu güçlerin darbelere karşı tutumunu iki yüzlüce yapılan demokrasi savunusu değil, çıkarları belirliyor.

Afrika’nın Sahra çölünün güneyindeki Sahel kuşağında yer alan ve sahip olduğu uranyum, altın, petrol gibi kaynaklara rağmen dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Nijer, BM’nin 2022 “insani gelişmişlik endeksi”ne göre 191 ülke arasında 189. sırada yer almıştı. Eski Fransa sömürgesi Nijer’in son darbeye kadar Fransa’yla ciddi bağımlılık ilişkileri (yeni sömürge) devam ediyordu. Nijer, 18 nükleer santrali bulunan ve elektrik ihtiyacını büyük oranda nükleer santrallerden sağlayan Fransa’nın en önemli uranyum tedarikçileri arasında yer alıyordu. Öte yandan Nijer aynı zamanda Fransa’nın Afrika’da radikal İslamcı örgütlerle mücadele adına sürdürdüğü politikanın en önemli merkezlerinden biri konumunda bulunuyordu.

Yusuf Karadaş’ın yazısı