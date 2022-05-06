Yusuf Karadaş: Bu planla Suriye’yle ‘normalleşme’ olanaklı değil

Fırsat bu fırsat deyip Erdoğan ve iktidarının sözcüleri mülteci sorununun üzerine tepinmeye başladılar. Beş yüz bin Suriyelinin gönderildiği açıklamalarını, bir milyon Suriyelinin daha gönderileceği açıklamaları takip etti.

Şimdi de 2023 seçimlerini kazanmak için her şeyi göze alan iktidar cephesinden, mültecileri bir seçim kozu haline getirmek üzere Suriye/Esad rejimi ile ‘Normalleşme’ sesleri yükselmeye başladı.

Ancak bir yandan iktidarın “güvenli bölge” olarak tanımladığı ve ÖSO ile diğer cihatçı gruplarla birlikte işgal altında tutulan İdlib, Azez, Cerablus, Tel Abyad gibi bölgelere 1 milyon mültecinin yerleştirilmesi planı ile Suriye ile ‘Normalleşme’nin birlikte yürütülmesi de olanaklı değildir.

Yusuf Karadaş’ın yazısı