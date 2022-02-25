Yusuf Karadaş: Bu kriz Türkiye’yi hangi tehdit ve sorunlarla yüz yüze getirecek?

Daha önemlisi Erdoğan iktidarının bugüne kadar sürdürdüğü politikanın da bir sonucu olarak bu kriz Türkiye’yi hangi tehdit ve sorunlarla yüz yüze getirecek?

Bu soruların yanıtına geçmeden önce bir noktanın altını bir kez daha çizmek gerekiyor.

Yaşanan kriz, Rusya-Ukrayna krizi değildir. Bu kriz bir tarafında ABD, AB ve NATO’nun ve öte tarafında NATO’nun doğuya doğru genişleme stratejisini kabul etmeyeceğini ilan eden Rusya ve arka planında da Çin’in yer aldığı bir krizdir. Dolayısıyla bu kriz, dünyanın başka bölgelerinde devam eden egemenlik mücadeleleriyle de iç içe geçmiş olan ve nereye doğru evrileceği de bu mücadeleye bağlı olan bir krizdir. O yüzden Erdoğan’ın Rusya ve Ukrayna arasında ‘ara buluculuk’ yapma söylemlerinin iç kamuoyunda ‘büyük lider’ ve ‘güçlü ülke’ imajı oluşturmaya yönelik bir söylem olmasının ötesinde karşılığı yoktur.

Yusuf Karadaş’ın yazısı