Yusuf Karadaş: Akıllara IŞİD barbarlığına getiren vahşi uygulamalarının kabul edilebilir hiçbir yanı yoktur

Elbette İsrail-Filistin sorunundan kaynaklı gerilim ve çatışmaların hiç bitmediği söylenebilir ancak son gelişmeler, bu gerilim ve çatışmaların yeni bir evreye girdiğine işaret ediyor.

O yüzden sonda söylenmesi gerekeni baştan söyleyelim: Körfez’deki Arap rejimlerinin ve Erdoğan iktidarının İsrail ile ‘normalleşme’ yönünde attıkları adımlara rağmen İsrail-Filistin sorununun yeni bir çatışma sürecine girmesi, Filistin sorununa iki devletli adil ve barışçıl bir çözüm bulunmadığı müddetçe bu adımların bir işe yaramadığını/yaramayacağını ortaya koyuyor.

Sorunu tartışmanın önüne geçtiği/geçirildiği için baştan vurgulanması gereken bir diğer nokta da şudur: Hamas militanlarının İsrailli ölü ve esirlere karşı insanların akıllarına IŞİD barbarlığını getiren vahşi uygulamalarının kabul edilebilir hiçbir yanı yoktur. Radikal İslamcı-cihatçı dünya görüşünün yansıması olan bu vahşi uygulamaların en büyük zararı Filistin davasına verdiğini ve özellikle Filistin davasını itibarsızlaştırmak için kullanıldığını da belirtmek gerekiyor.

Yusuf Karadaş’ın yazısı