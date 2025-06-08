Yunus Paksoy: Musk, Trump'a yanlamaya başladığında aklındaki plan hazırdı

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Washington’daki entrikanın şokunu atlattıysanız biraz “neden” ve “nasıl” sorularının arkasındaki perdeyi aralayalım.

Musk, Trump’a yanlamaya başladığında aklındaki plan hazırdı: “Devlet Verimlilik Departmanı” adı altında “süper bakan” olarak hükümete hükmetmek.

Peki en büyük kozu?

Serveti ve algı yönetme gücü.

Zafere giden yolda her şeyin mübah olduğu bir dönemeçti.

Trump’ın paraya da algıya da ihtiyacı vardı. Yollar ve kaderler birleştirildi.

Mitinglerde, Trump’ın malikânesinde, özel görüşmelerde… Hepsinde başkanın yanındaydı.

Hatta Musk, “Trump’ı bir erkeğin bir başka erkeği sevebileceği kadar çok sevdiğini” ilan ediyordu.

Trump hareketinin iki kahramanı vardı artık…

Musk için “Gölge Başkan” bile deniyordu. Nasıl denmesin? İstediği kurumda fink attı, ekibi devletin mahrem bilgilerine erişim sağladı, on binlerce kişiyi kovdurma emri verdirdi.

Yunus Paksoy’un yazısı