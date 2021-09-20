Yunanistan’dan Türkiye’ye ‘balıkçı’ notası

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Ankara’daki büyükelçiliğe, ‘Yunanistan karasularında avlanan’ Türk balık tekneleri hakkında protesto notası çekilmesi talimatı verdiğini duyurdu.
Dendias “Maalesef Türkiye yasa dışı davranışında ısrar ediyor” diyerek şöyle devam etti: “Uluslararası hukuk altında haklarını savunmaya bağlı olan Yunanistan, hiçbir meydan okumayı yanıtsız bırakmayacaktır.”
Yunanistan’ın yakın müttefiki Kıbrıs Cumhuriyeti ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de aynı bölgelerde doğalgaz arama çalışmaları yürütmesi nedeniyle Atina ile Ankara arasındaki ilişkilerde başlayan gerginlik hala sürüyor.
Türkiye’den İsrail, Yunanistan ve AB’ye ‘Doğu Akdeniz’ notası