Yunanistan’da Truva Savaşı kahramanı Ajax’ın kabartma tasviri bulundu

Yunanistan’ın Salamis Adası’ndaki arkeolojik çalışmalarda, Truva Savaşı kahramanlarından Ajax’ı tasvir eden kabartma bulundu.

Fotoğraf: Evangelos Kroustalis

Yunanistan Kültür Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamada, adadaki batık bir şehirde, tarihi milattan önce 4’üncü yüzyıla uzanan çeşitli mermer yapıların bulunduğu belirtildi.

Bu yapıların arasındaki en önemli eserin, Truva Savaşı kahramanlarından Ajax’ı tasvir eden bir kabartma olduğu kaydedilen açıklamada, çalışmalar sırasında su altında kalmış bir binanın da tespit edildiği duyuruldu.

2022 yılından beri yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarında deniz arkeologlarından oluşan 12 kişilik bir ekip yer alıyor.

Salamis Adası, Homeros’un İlyada eserinde Truva Savaşı kahramanı Ajax’ın evi olarak bahsedildiği için arkeologların ilgisini çeken yerler arasında bulunuyor.