Yunanistan’da metroya benzin döken aşırı sağcı gözaltında

Yunanistan’da aşırı sağcı grupların, dün akşam Monastiraki İstasyonu’ndaki metronun vagonuna benzin döktükleri ve çevredekileri tehdit ettikleri görüntüler ortaya çıkınca eylemi gerçekleştiren kişi gözaltına alındı.

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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yüzü maskeli kişilerin çevredekilere tehditler savurduğu, bir kişininse vagonlardan birine elindeki bidondan sıvı döktüğü görüldü.

Yunan basını, ‘Çok yaşa Yunanistan’ tarzında sloganlar atan maskeli kişilerin aşırı sağcı gruplar olduğunu ve vagona ‘benzin döken’ kişi ile olaylara karışan diğer 12 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Elinde bidonla videoda görülen kişinin, daha önce bir futbol maçında da havai fişekle yakalandığı için gözaltına alındığı ve yetkililerin bu kişiyi ‘holigan ve aşırı sağcı’ şeklinde tanımladığı bilgisi de basındaki haberlerde yer aldı.

Yunan yargısının suç örgütü olarak tanımladığı ırkçı Altın Şafak Partisinden iki kişinin öldürülmesinin dün 10’uncu yılı olması dolayısıyla aşırı sağcı gruplar, Atina’nın Neo İraklio semtinde eylem çağrısı yapmış, bu eyleme geçit vermek istemeyen faşizm karşıtı gruplar da eylem yapmak üzere aynı yerde bir saat öncesine randevu vermişti.

Yunan polisi olay çıkar endişesiyle dün saat 06:00’dan bugün saat 06:00’ya kadar başkent Atina’nın da içerisinde bulunduğu tüm Attiki Bölgesi’nde geniş güvenlik önlemleri almış, toplanma yasağı ilan etmişti.

Her iki grup da yasağa rağmen toplanmak istemiş ancak polis engeliyle karşılaşmıştı.

Monastiraki Meydanı’nda aşırı sağcı gruplar ile faşizm karşıtı gruplar arasında kavga çıkmıştı.

Yunan Polis Teşkilatının açıklamasına göre, dün akşam çıkan olaylarda 39 kişi gözaltına alınmıştı.