Yunanistan, Rus tankerine el koydu

Yunanistan denizcilik bakanlığı yetkilisi, Avrupa Birliği’nin Rusya’ya yönelik yaptırımları kapsamında ham petrol taşıyan Rus tankerine el koyduklarını açıkladı.

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Rusya’nın Ukrayna işgali 55’inci gününde. Ukraynalı yetkililer Rusya’nın doğudan yeni bir saldırı başlattığını söylüyor. Diğer yandan Batılı ülkelerin Rusya’yı caydırmaya yönelik yaptırımları da devam ediyor.

Bu kapsamda Yunanistan, Rusya bandıralı ‘Pegas’ petrol tankerine el koydu.

Kathimerini gazetesinin haberine göre tanker, petrol yükünü Mora Yarımadası’nda başka bir gemiye transfer etmek üzere yolda olduğu sırada kötü hava koşulları nedeniyle yöneldiği Eğriboz Adası’nın güneyindeki bir koyda durduruldu.

Yunan sahil güvenlik yetkilileri, koydan çıkışına izin vermedikleri petrol tankerine yönelik kararın, AB ve NATO’nun Rusya’ya uyguladığı yaptırımlara ilişkin yönergelere göre ülkenin kara para aklamayla mücadele kurumunca verildiğini söyledi.