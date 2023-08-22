Yunanistan, F-16 pilotlarının eğitiminde Ukrayna’ya destek verecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, F-16 pilotlarının eğitimi için Yunanistan’ın Ukrayna’ya destek vereceğini söyledi.

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Zelenski, Avrupa Birliği (AB)-Batı Balkanlar Zirvesi ve Selanik Bildirgesinin 20’nci yıl dönümü vesilesiyle, Batı Balkan ülkeleri liderleri, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile buluşmak üzere Yunanistan’ın başkenti Atina’ya geldi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Zelenski, ikili görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Zelenski, Miçotakis ile Ukrayna’nın önceliklerini ele aldıklarını belirterek, “Çok önemli öncelikleri dile getirdim. İşgali sona erdirmek için F-16 pilotlarımızın eğitilmesinde Yunanistan’ın desteğine ihtiyacımız var” diye konuştu.