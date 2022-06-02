Yumurta üreticilerine ‘kartel’ soruşturması

Yumurta üretimi alanında faaliyet gösteren çeşitli teşebbüs ve birlikler hakkında, rekabeti kısıtlayıcı çeşitli eylemlerde bulunup bulunmadıklarını tespit amacıyla iki ayrı soruşturma açıldı.

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Ticaret Bakanlığı, şubatta yumurta fiyatlarının arttığı yönündeki şikayetlerin soruşturulması için müfettişlerin görevlendirildiğini bildirmişti.

Rekabet Kurumu’nun sitesinde yer alan duyuruya göre kurul, Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUMBİR) ve YUMBİR’e üye 13 birlikle toplam 12 teşebbüs hakkında soruşturma açtı.

Kurul ayrıca yine yumurta üretimi alanında faaliyet gösteren 17 teşebbüs hakkında da aynı gerekçeyle bir soruşturma açtığını duyurdu.

Hakkında soruşturma açılan yumurta üreticileri şöyle:

Abalıoğlu Balık ve Gıda Ürünleri A.Ş.

A.B Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Bilken Tarım Gıda San. Tic. Ltd. Şti.

Coşkun Gıda Hayvancılık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Çorum Yumurta Üretim Pazarlama A.Ş.

Güres Tavukçuluk Üretim Pazarlama Ticaret A.Ş.

Işık Yumurta Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.

Ka-Yum Gıda-Hayvancılık-Tarım Ürünleri ve İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Kayseri Tavukçuluk Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Kumartaşlı Gıda ve Nakliye Tic. ve San. Ltd. Şti.

Kula Yağ ve Emek Yem sanayi Ticaret A.Ş.

MNS Yumurta Hayvancılık Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

Rana Tarım Hayvancılık Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Şişmanlar Yumurta ve Gıda Mad. Tic. Ltd. Şti.

Verim Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Tekkeli Gıda Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Türe Gıda Entegre Besicilik Tavukçuluk Zairecilik İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

Kurumun açıklamasında, soruşturmanın, Rekabet Kanunu’nun dördüncü maddesinin ihlal edilip edilmediğine ilişkin olduğu kaydedildi. İlgili madde, rekabeti önleyecek şekilde teşebbüs ve teşebbüs birliklerinin anlaşmalı eylemlerini yasaklıyor. Maddede, rekabeti engelleme, bozma, kısıtlama amacıyla anlaşma, uyumlu eylem, bu sonucu doğuracak teşebbüs birliği karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasak olarak niteleniyor.