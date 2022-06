Yumurta üreticileri isyanda: Batıyoruz, piyasada yumurta tavuğu kalmayacak

YUM-BİR üyeleri ve üretici firmalar, Rekabet Kurulu’nun kartel oluşturduklarına dair soruşturma açmasına tepkili. Üreticiler, sektörden çıkan firma sayısının arttığını söylüyor.

Fotoğraf: AA

Rekabet Kurulu’nun kartel-uyumlu eylem gerekçesi ile Yumurta Üreticileri Merkez Birliği’ne (YUM-BİR) üye birlikler ile üretici şirketler hakkında soruşturma başlatmıştı.

Kapanan ihraç pazarları ve artan maliyetler nedeniyle sürekli kan kaybeden sektörden soruşturmaya itiraz geldi. YUM-BİR’e üye birlik başkanları ve firma yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda, sürekli zarar eden, küçülen ve iflaslar yaşayan sektörün bu yönde bir anlaşma içinde olamayacağı belirtilerek, kendilerini savunma ve karşı dava hakkının kullanılacağı belirtildi.

Dünya’ya konuşan sektör yetkilileri, firmaların sürekli küçülmesi ve artan iflaslarla birlikte yumurta üretiminin düşeceği, arz-talep dengesine bağlı olarak yumurta fiyatların daha da artacağı uyarısını yaptı. İlerleyen süreçte bu durum, alım gücü sürekli düşen tüketicileri daha fazla etkileyebilir.

Maliyetlerin arttığını söyleyen üreticiler, zararına satış yaptıklarını söylüyor.

Tavşanlı YUM-BİR Başkanı Kemal Öztürk, ”Yumurta üreticileri batıyor. İflaslar ve sektörden çıkan firma sayısı artıyor. Piyasada yumurta tavuğu kalmayacak ve vatandaş 30’lu koliyi 100 liraya alacak. Savunmamızı yapacağız” dedi.

İddialara ilişkin konuşan Has Tavuk Beyaz Et Genel Müdürü Şahin Aydemir, hiç kimsenin bir araya gelip işbirliği yapabilecek durumu olmadığını söyledi: ”Yumurtacılar ciddi zarar ediyor. Bu sebeple de yumurta kümeslerinin çoğu kesiliyor ve kapanıyor. Hammadde maliyetleri çok yükseldi ve bu şartlarda ayakta kalmaları her geçen gün zorluyor. Bugün herkes kendi gemisini kurtarmaya çalışıyor.”