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Yaramazlara biraz batar!

Yüksek Hakem Kurulu’na atamalar Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Yüksek Hakem Kurulu’na yapılan atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Fotoğraf: AA

Buna göre Uğur Kızılca asil üye, Mevlüt Sadi Su ve Alaaddin Coşkun yedek üye olarak atandı.


Söz konusu atamalar, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 54’üncü maddesi gereğince yapıldı.

Yüksek Hakem Kurulu, grevin yasak olduğu iş yeri ve işletmelerdeki toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine toplu sözleşmenin imzalanmasına mutlak anlamda yetkili kuruldur.

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