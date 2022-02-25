Yücel Özdemir: Putin kolay hamleler yapmaya devam edecek

Geçmişin imparatorluk hayalleri peşinde olan Rusya ve Putin ise, karşısındakilerin kendisine olan enerji bağımlılığını, aralarındaki çelişkileri ve diğer zaaf ve zayıflıklarını kullanarak kolay hamleler yapmaya devam edecek.

ABD emperyalizminin en önemli teorisyenlerinden ve Jimmy Carter’in Güvenlik Danışmanı Zbigniew Brzenzkis’in “Tek Dünya Gücü-Amerika’nın Üstünlük Stratejisi” kitabında dediği gibi, “Ukrayna olmadan Rusya bir Avrasya imparatorluğu olamaz.”

Bunu her ilhaktan sonra biraz daha “çarlaşan” Putin de biliyor. Bu nedenle, özel olarak Ukrayna, genel olarak Almanya’dan Rusya’ya, Baltık Denizi’nden Karadeniz’e uzanan sahada emperyalist paylaşım geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da şiddetli bir şekilde devam edecek.

Geçmişte çok kanın aktığı bu coğrafyada en barışçıl evrenin SSCB döneminde olduğunu açıktır. Bu nedenle yeniden barış için halkların bir arada yaşamasını güvence altına alan sosyalizmden başka bir seçenek yok.

Rus milliyetçilerinin ve sermayesinin temsilcisi Putin barışı istemediği için Ukrayna üzerinden Lenin’e saldırıyor.

Yücel Özdemir’in yazısı