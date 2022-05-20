Yücel Özdemir: NATO iş olsun diye üye sayısını artırmıyor

Bir emperyalist savaş örgütü olan NATO, elbette iş olsun diye üye sayısını artırmıyor. Belli bir plan çerçevesinde ihtiyaç duyduğu ülkeleri ekonomik, askeri, siyasi ve ideolojik gücünü kullanarak ABD emperyalizminin çıkarlarına bağlıyor.

Bu çabanın arkasında ABD ve müttefiklerinin Soğuk Savaş yıllarından kalma, SSCB ve onun etki alanlarını tamamen ele geçirme stratejisi bulunuyor. Batılı emperyalist devletlerin hedeflerinde bir sapmanın olmadığı kuzeye genişlemeyle bir kez daha görüldü. İsveç ve Finlandiya’nın tam üyeliğiyle NATO Rusya üzerindeki kuşatmayı ve baskıyı yoğunlaştıracak. Bunu da birkaç kol üzerinden yapılacak.

Norveç, Letonya, Estonya, Litvanya, İsveç ve Finlandiya’nın parçası olacağı Baltık; Polonya ve Ukrayna’nın ön cephede yer alacağı orta ve Slovakya, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye’nin ön cephesi olacağı doğu ve güneydoğudan Rusya üzerinde baskı yoğunlaştırılacak.

Yücel Özdemir’in yazısı