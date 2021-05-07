Yücel Özdemir: Geriye tek çare yaygın aşılama

Yaklaşık 15 aylık tecrübe ister Almanya, ister Türkiye, isterse dünyanın başka bir ülkesi olsun, hükümetlerin halkın canını virüsten korumak için başarılı bir sınav vermediğini yeterince ortaya koydu. Bundan sonra da fazla bir şey yapacakları yok.

Geriye çare olarak bir tek yaygın bir şekilde aşılama kalıyor. Bunun koşulları ise ortada yok. Öyle görünüyor ki dünyadaki bölünmelere bundan sonra bir de “Aşılı olanlar ve olmayanlar” eklenecek. Aşı yaptırabilenler “ayrıcalıklı” sayılacak. Dikkat çeken bir diğer ayrıntı da eskiden sahip olduğumuz hakların, şimdi hükümetler tarafından “ayrıcalık” ya da “yeni özgürlükler” diye sunuluyor olması. Pek çok demokratik hak ve özgürlüğün koronayla mücadele adı altında kısıtlandığı, bunların bir kısmının hemen eski normaldeki gibi olmayacağını görmek gerekiyor.

Reklam

Yücel Özdemir’in yazısı