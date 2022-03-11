Yücel Özdemir: Artık ekonomide bir ‘Rus bumerangı’ndan da söz edilebilir

Rusya’ya yaptırım kararları kısa sürede bumerang gibi dönüp vurmaya başladı. Bu nedenle artık ekonomide bir “Rus bumerangı”ndan da söz edilebilir. Özellikle Rus enerjisine bağımlılığın olduğu alanlarda.

Ekonomik yaptırımlarla Rus yönetimini zorda bırakıp içeride rejim değişikliği hedefleyen Batı’da artan enerji fiyatları, yüksek enflasyon, ekonomik durgunluk göstergeleri hükümetlerin işinin bundan sonra kolay olmayacağını gösteriyor.

Pazartesiden bu yana Avrupa’da petrol fiyatları yüzde 18 arttı. Bir varil petrolün fiyatı 139 dolara çıktı. Son 30 yılın en yüksek rakamı. ABD’nin Rusya’dan petrol almayı durdurma kararından sonra bir varil petrolün 200 dolara kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Ayrıca ABD’nin Avrupa’ya da Rusya’dan petrol almama baskı yapması bekleniyor.

Bir yıl önce kilovatsaati 20 avro olan doğal gazın fiyatı yaklaşık 20 kat artarak 350 avroya çıktı. Daha da artması bekleniyor. Gelişmeleri değerlendiren Alman sermayesinin borazanı Handelsblatt gazetesi, enerji fiyatlarındaki rekor artışın ekonomide resesyona (durgunluğa) yol açacağı değerlendirmesinde bulunuyor.

Yücel Özdemir’in yazısı