Yücel Özdemir: Acelesi olanın Batı ittifakı olduğu görüldü

ABD ve İngiliz istihbarat örgütleri ve basınının günler öncesinde ilan ettiği Rusya’nın Ukrayna’yı işgal tarihi olan 16 Şubat geride kaldı. Görüldüğü gibi ne işgal denemesi yapıldı ne de bir top sesi duyuldu. Tersine, 15 Şubat’tan itibaren Rusya, başta Kırım olmak üzere sınıra yakın bölgelerden tatbikat için getirdiği askerlerin bir kısmını, sosyal medyada yayımladığı görüntüler eşliğinde geri çekmeye başladığını duyurdu.

Aynı görüntüler 16 Şubat’ta devam etti.

Bundan yaklaşık iki ay önce 7 Aralık 2021’de ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan ve iki saat süren videokonferansla tırmanmaya başlayan savaş senaryoları, gelinen aşamada satranç tahtasındaki piyon hareketlerine dönüşmüş görünüyor. Zaman baskısı altında satranç oynayanlar, genellikle yanlış hamle yaparak üstünlüğü rakibe verirler. Burada, acelesi olanın Batı ittifakı olduğu görüldü.

Yücel Özdemir’in yazısı