Yücel Özdemir: ABD, Rusya'yla savaşı kestirmeden bitirmeyi hedeflerken Almanya savaşın ömrünü uzatmanın peşinde

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Trump’ın başında olduğu ABD yönetimi, Ukrayna’ya daha fazla askeri ve mali yardımda bulunmamak için Rusya ile savaşı kestirmeden bitirmeyi hedeflerken, ABD’den sonra savaşa en fazla yatırım yapan Almanya ise savaşın ömrünü uzatmanın peşinde.

Çarşamba günü kırmızı halı ve askeri törenle Berlin’de karşılanan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin eli, Kiev’e geri döndüğünde Washington karşısında biraz güçlenmiş görünüyordu. Ama nereye ve ne zamana kadar…

Zelenski, savaşla uğradığı kayıpları azaltmanın derdine düşerken, diyalog ve müzakereden bolca söz edildiği şu günlerde Yeni Başbakan Friedrich Merz’in verdiği tam destek, savaşı olduğundan daha tehlikeli bir evreye geçirme potansiyeli taşıyor. Bu Almanya’nın militarist yayılmacılığı ve Avrupa’nın en büyük askeri gücü olma yönünde attığı adımların ne denli tehlikeli olduğunu da bir kez daha gösterdi.

Yücel Özdemir’in yazısı