Yücel Demirer: Yargı değil rejim krizi

Anayasa Mahkemesinin Can Atalay ile ilgili ihlal kararının ardından dosyanın gönderildiği Yargıtay 3. Ceza Dairesi, örneği olmayan bir karara imza atarak, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesinin (AYM) verdiği ihlal kararına uyulmamasına hükmetti. Bunun yanında ihlal kararını veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu ve Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi işlemlerinin başlatılması için TBMM’ye yazı gönderilmesine karar verdi.

Haberin, iktidarın yayın organı olarak değerlendirilen bir gazetede yayımlanmasının hemen ardından açıklamalar da peş peşe geldi: Başta muhalif siyasi partiler olmak üzere, barolar, anayasa hukuku uzmanı akademisyenler çeşitli boyutlarını öne çıkararak Yargıtay kararına tepki gösterdi. İktidar kanadından da birkaç kişi sosyal medya paylaşımlarıyla kararın yanlışlığını belirtti.

Yücel Demirer’in yazısı