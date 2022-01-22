Yücel Demirer: Oysa Enes bakmaya ve acizliklerimizi göstermeye devam ediyordu

Enes Kara’nın tercihi yüzümüze bir tokat gibi çarptı. Derin bakışlarından süzülen mesajı tüm ağırlığıyla gündeme oturdu; maskelerimizi indirdi. Enes’in seçiminin bu kadar çok tepki alması, pek çok berbat halimize aynı anda güzel yüzündeki ışığı tutmasından kaynaklandı. Genç bir insan, yaşamını sürdürmekten bilerek, isteyerek vazgeçti.

Onun ardından yaptığımız tartışmalar hâl ve gidişimizin tercümesi gibiydi; tepkisel, yüzeysel ve sıradan. Hoyrat yorumlar havada uçuştu, kavramlar birbirine karıştı: Cemaat ile tarikatı birbirinin yerine kullananlar mı dersiniz, ateisti küfür yerine savuranlar mı ararsınız…

Oysa Enes bakmaya ve acizliklerimizi göstermeye devam ediyordu.

Yücel Demirer’in yazısı