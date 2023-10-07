Yücel Demirer: Kanal İstanbul kıvamında yeni anayasa

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM açılış töreninde; “Türkiye’yi, 12 Eylül darbe yönetiminin 41 yıl önce milletimizin sırtına sardığı mevcut anayasa kamburundan kurtarmak hepimizin en öncelikli sorumluluğudur…” diyerek, ‘yeni anayasa’ tartışmasını gündeme yerleştirdi.

Biliniyor, yerel seçimler 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak. Tarihsel gerçekliklerin bir defa daha Erdoğan rejiminin ihtiyacına göre düzenlenmesi gerekiyor; ‘yeni anayasa’ gündemi bu ihtiyacın giderilmesi için en kullanışlı araç. Bu girişimin olası çıktılarına değinmeden önce gerekçelendirilmesindeki zayıflıklara işaret etmekte fayda var.

Öncelikle anayasaların birer “sihirli değnek” olmadığının ve uygulama aşamasının öneminin akılda tutulması gerekiyor. Hukuka aykırı hapis cezalarının, tutuklamaların, gözaltıların, sansürün her geçen gün yoğunlaştığı; mülk sahipleri zenginliklerini artırırken emekçilerin her geçen gün yoksullaştığı koşullarda, uzlaşma temelinde ilerlemeyeceği şimdiden belli olan bir anayasa yenileme sürecinden umutlu olmak için neden yok.

Aslında anayasanın değiştirilmesine yönelik acil bir toplumsal talep de söz konusu değil. 1982 Anayasası 12 Eylül’ün baskı ortamında yürürlüğe girmiş olmasına rağmen yıllar içinde yapılan sayısız değişiklikle, yeterli olmasa da ilk hali kadar kötü değil. Bundan daha önemlisi 1982 Anayasası’na hayat veren kurumsal yapının geçirmiş olduğu müthiş dönüşüm. Bu nedenle, Türkiye’de siyasetin temel dinamiklerindeki köklü değişiklikleri görüp de bunlar olmamış gibi yeni anayasa arayışına girmek iyi niyetten uzak görünüyor. Örneğin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Diyanet İşleri Başkanlığının, Sayıştayın, Türkiye Okçuluk Federasyonunun, mülki idare amirliklerinin ve daha nice kurumun siyasal arenadaki konum ve işlevindeki değişiklikler ortadayken anayasa üzerinden topluma esenlik getirecek bir arayıştan bahsetmek olanaksız.

Yücel Demirer’in yazısı