Yücel Demirer: Filenin Sultanlarından farklı bir smaç

Final maçında Sırbistan’ı yenerek Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımının başarısı, öncesi ve sonrasında siyasal alanda verilen çelişkili ve hatta tuhaf kararlarla akıllarda kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Milletler Ligini kazandıktan sonra Avrupa Şampiyonası’nda finale çıkan takımı desteklemeye gitmeyişi, oyuncuların zaferin ardından ülkeye tarifeli uçakla dönmek zorunda bırakılması, ertesi gün İstanbul’da yapılan kutlamanın dar kapsamı dikkatleri çekti.

Aslında şampiyonluk sürecinde olup bitenler, ‘Ebrar’ kelimesinin anlamını bilmeden ‘Abdülhamid’ ismi üzerinden trol faaliyeti yürütenlerin algı kapasitesinin ötesine geçen bir öneme sahip. Ebrar Karakurt’un yarı finale çıktıktan sonra sosyal medya hesabından paylaştığı “Savaşa savaşa kazanıyoruz” mesajına, Abdülhamid isimli bir sosyal medya kullanıcısı “Müslüman Türk Milleti olarak sana tahammül etmeye devam ediyoruz” sözleriyle cevap vermişti. Karakurt’un buna tepkisi “Boş yapma Abdülhamid” cümlesini hem hesabına hem de final maçı öncesinde elinde tuttuğu pankarta yazmak oldu.

Abdülhamid isimli sosyal medya kullanıcısıyla yapılan yazışmayı Sultan Abdülhamid’e yönelik bir hakarete esnetme çabası, Karakurt’un zeki yanıtları yanında takımının başarısı nedeniyle gölgede kalmaktan kurtulamadı. Aslında Abdülhamid isimli kişinin ‘Müslüman Türk milleti’ adına konuşabildiği ortamın kültürel dinamikleri ve ‘tahammül edilen’den bahsedilerek denenen had bildirmenin arka planı kimse için sır değil. Burada altı çizilmesi gereken nokta trol zihniyetinin daha ileri gidecek gücü bu kez kendinde bulamaması oldu. Bu gelişmeler ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sosyal medya üzerinden dolaşıma giren “Kültür-sanat gibi, spor gibi hepimizi müşterek değerlerimiz, sevinçlerimiz, gururlarımız etrafında birleştirmesi gereken alanları ne yazık ki bozgunculuk aracı haline getirmeye kalkanlar olduğunu görüyoruz” mesajı süreci daha da ilginç hale getirdi.

Yücel Demirer’in yazısı