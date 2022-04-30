Yücel Demirer: Erdoğan rejiminin tarihinde kritik bir dönüm noktası

Gezi Davası kararları, karardaki muhalefet şerhinin içeriği, yargının kurumsal olarak siyasal iktidarın etkisi altında yozlaşması, yaklaşan seçimlerde ‘Altılı Masa’yı dağıtmaya yönelik tuzak kuruluyor olması ve Gezi benzeri olasılıklara gözdağı vermesi gibi boyutlarıyla tartışılmasına rağmen, bunların ötesinde bir tehlike içeriyor ve Erdoğan rejiminin tarihinde kritik bir dönüm noktasını da görünür kılıyor.

Bu kararlar bahsi geçen siyasal etki ve sonuçları yanında, ‘siyasal sistem’in temel aktörleri arasındaki rol dağılımına dolaylı ama kuvvetli bir müdahale arzusunu da temsil ediyor. Bir kişinin aynı suç iddiası için birden fazla yargılanamayacağı temel ilkesi yok sayılıyor, meşruiyet algısı un ufak ediliyor ve faşist müdahalelere cesaret veriliyor. Bildik siyasal kurum ve aktörlerin ilke ve teamül yerine siyasal çıkara göre şekillendirildiği içinden geçtiğimiz dönemde, vicdana sığmayan kararlar, durumdan vazife çıkaracak kesimlere de uğursuz bir davetiye işlevi görüyor.

Derenin suyunun kirlenmesi tartışılırken, dere yatağının değiştirildiğinin gözden kaçırılmaması gerekiyor…

Yücel Demirer’in yazısı