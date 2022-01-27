YSK, 200 bin karton oy verme kabini alım talebini kabul etti

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 26 Ocak tarihli toplantı gündeminde 200 bin adet karton oy verme kabini ile 50 bin adet seyyar sandık kurulları için oy verme kabini alım talepleri kabul edildi.

Genel seçimlere bir buçuk seneden az var. Ancak muhalefetteki partiler erken seçim çağrısı yapmaya devam ediyor. İktidar bu çağrıları reddederek seçimlerin zamanında düzenleneceğini vurguluyor.

Araştırmacılar ise iktidar partisine oy desteğinin azaldığını öne sürüyor, diğer yandan anketlerde AKP’nin ortağı MHP’nin de mevcut baraj yüzde 10’u geçemediği görülüyor. AKP, anket şirketlerine denetim getirmeyi düşünüyor. Seçim barajının da yüzde 7’ye indirilmesi gündemde.

Bazı uzmanlarsa AKP’nin her an seçime gidebileceği yorumunu yapıyor.

İYİ Parti YSK Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk tarafından alım kararına ilişkin yapılan açıklamada, “Bugün tarihli Yüksek Seçim Kurulu toplantısı gündemi; 200.000 adet karton oy verme kabini, 50.000 adet seyyar sandık kurulları için oy verme kabini, 3.450 ton oy pusulası imali için kağıt ve 3.450 ton zarf imali için kağıt alımı talepleri kurulca kabul edildi” denildi.

Bugün tarihli Yüksek Seçim Kurulu toplantısı gündemi;

200.000 adet karton oy verme kabini,

50.000 adet seyyar sandık kurulları için oy verme kabini,

3.450 ton oy pusulu imali için kağıt ve

3.450 ton zarf imali için kağıt alımı talepleri kurulca kabul edildi. pic.twitter.com/fOCdKgFmbr — Mustafa Tolga ÖZTÜRK (@mtolgaozturk) January 26, 2022

YSK’nın gündeminde 200 bin karton oy verme kabininin alım gerekçesi, “Yurt dışı temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında oy verme işleminde kullanılan karton oy verme kabini ile yurt içi sandık kurullarında oy verme işlemlerinde kullanılmakta olan metal oy kabinlerinin eksikliklerini karşılamak üzere” olarak açıklandı.