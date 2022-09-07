Yöneylem müdürü: ‘Karasızlar’ anlatıldığı kadar çok değil, AKP’den kopan dönmüyor

Yöneylem Araştırma Direktörü Derya Kömürcü, ‘kararsız’ diye adlandırılan seçmenin geniş bir kitle oluşturduğuna dair algının yanlış olduğu belirtti. Kömürcü, AKP ve MHP’den kopan seçmenin kararsızlar içinde yer almadığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

İktidar farklı bir karar almazsa genel seçimler Haziran 2023’de yapılacak. Ama partiler uzun süredir genel seçim yarışındaymış gibi sahalarda. Anketler iktidar partisinin güç kaybettiğini gösteriyor. Hatta bazı anketlere göre AKP artık birinci parti değil. İktidarsa yaz aylarındaki asgari ücret zammı gibi hamlelerle bu gidişatı tersine çevirdiğini söylüyor.

Diğer yandan anket şirketleri, araştırmalarında ‘kararsız’ seçmen kitlesine de dikkat çekerek bu grubun büyüdüğünü belirtiyor. Hatta anket şirketi yöneticileriyse kararsızların tutumunun belirleyici olacağını söyleyerek muhalefetin adayının önemine dikkat çekiyor.

Sosyal medyadan görüşlerini paylaşan Yöneylem Araştırma Direktörü Derya Kömürcü’yse bu görüşe katılmayarak, ‘kararsızların’ anlatıldığı kadar geniş bir seçmen kitlesi oluşturmadığını söyledi.

Seçime doğru psikolojik mücadelenin de hız kazandığını belirten Kömürcü, istatistiklerin ‘kararsızlar genişliyor ve AKP’ye geri dönecekler’ söylemini yalandığı düşüncesinde.

‘AKP’den kopanlar geri dönmüyor’

‘Çeşitli çevreler’in bu görüşü yaydığını belirten Kömürcü, şunları söyledi: “Kararsızlar AKP ve MHP’deki oy kaybına paralel artmıyor. Son bir yıl içinde AKP-MHP iktidarının –kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtılmadan– oy oranında beş-altı puanlık bir gerileme var. Ancak kararsızlar on iki ay boyunca yüzde 10-11 seviyesinde kalmış. Yani iktidardan kopan beş-altı puanlık seçmen kümesinin kararsızlar içinde yer almadığını görüyoruz. Bu bize, AKP’den kopanların öncelikle kararsızlar içinde kümelenseler bile AKP’ye geri dönmediğini, süreç içinde başka partilere yöneldiğini gösterir.”

Bu tabloyu yorumlayan Kömürcü, iktidarın 24 Haziran 2018 seçimlerinden bugüne 15 puanın üzerinde oy kaybettiği belirterek AKP-MHP’den kopan seçmenin kararsızlar ve oy kullanmayacaklar içinde kümelendiğini, bu yüzden de muhalefet partilerinin oylarını artıramadığı iddiasını rakamların doğrulamadığını belirtti.

Kararsızlar gerçekten ‘kararsız’ mı?

Anketlerde kararsız seçmenle oy kullanmayacağını söyleyen seçmenin aynı kategoride ele alınmasının ‘elmayla armudu karıştırmak’ anlamına geldiğini belirten Kömürcü, Türkiye’de seçime katılım oranının yaklaşık yüzde 85 olduğunu belirtti: “Yani yüzde 15’e yakın bir seçmen kümesinin oy kullanmadığını ya da kullanamadığını göz ardı etmemek gerekir.”

Kömürcü, “Kararsızlar gerçekten ‘kararsız’ mı” sorusunu şöyle yanıtladı: “Hayır, o kadar da kararsız değiller. Yakın hissettiği bir parti olduğunu söyleyenlerin oranı hiç de az değil. Ve yakın hissedilen parti sıralamasında AKP, CHP’ye fark atmadığı gibi MHP de İYİ Parti’nin epey gerisinde.

‘Büyük kısmı ittifak içinde kararsız’

Kararsızların önemli bir kısmı ittifaklar içindeki partiler arasında bir kararsızlık yaşıyor. Yani CHP’ye mi İYİ Parti’ye mi oy vereceğine karar verememiş seçmen kendisine kararsız diyor, ancak cumhur ittifakı mı millet ittifakı mı diye sorulduğunda tercihini söylüyor. Kararsızların ittifak tercihlerine baktığımızda ‘Millet ittifakına oy veririm’ diyenlerin ‘Cumhur ittifakına oy veririm’ diyenlerden açık ara fazla olduğunu görüyoruz. Aynı durum ‘Erdoğan’a asla oy vermem’ diyenler için de geçerli.

‘Kararsızlar giderek genişleyen bir seçmen kümesi değil’

Tüm bu bulgular bize gösteriyor ki hem kararsızlar iddia edildiği kadar büyük ve giderek genişleyen bir seçmen kümesi değil, hem de ağırlıklı olarak geçmişte AKP ve MHP’ye oy vermiş olsalar da bu partilere geri dönme eğilimleri söylendiği kadar kuvvetli değil.”