Yolcu garantisi tutmadı: Havaalanı işletmecilerine 200 milyon avro ödendi

CİHAN TEKİN

Devlet Hava Meydanları İşletmeleri’nin (DHMİ) bu ay açıklanan ‘2023 Faaliyet Raporu’na göre Yap-İşlet-Devret Projeleri’ne (YİD) verilen yolcu garantisi tutmadı. Bu nedenle 2023 sonu itibarıyla işletmeci şirketlere 199,7 milyon avro (yaklaşık 6 milyar 940 milyon lira) ödendi.

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Rapora göre havacılık sektöründe gerçekleştirilen Kamu-Özel Sektör İşbirliği (KÖİ) 20 projeden 10’u 3996 Sayılı Kanun kapsamındaki YİD modelli projeler.

Raporda şöyle dendi: “Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen YİD Projelerinde verilen yolcu garantileri nedeniyle 2023 yılsonu itibarıyla özel sektör tarafından Kuruluşumuza 544,8 Milyon Euro ödeme gerçekleşmiş olup garanti altı gerçekleşmeler nedeniyle özel sektöre 199,7 Milyon Euro ödeme yapılmıştır.”

Bir ödeme de Avrasya Tüneli için

Benzer bir durum Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın şubatta yayınladığı ‘2023 Faaliyet Raporu’nda Avrasya Tüneli için görülüyor.

Rapora göre Avrasya Tüneli 2022 yılı garanti geçiş ücreti ve 2023 yılı fiyat farkı ödemesi için 2 milyar 899 milyon lira (yaklaşık 83,4 milyon avro) harcanmış.